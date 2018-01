%%%Marco von Dahle wird neuer Director Digital Media Optimization bei G+J EMS%%%

Der Vermarkter G+J EMS, Hamburg, erweitert seine Führungsebene: Seit dem 1. Januar ist Marco von Dahle als Director Digital Media Optimization im Unternehmen tätig. Er verantwortet fortan die Leitung und strategische Weiterentwicklung der Abteilung Digital Media Optimization und ist für die Produktbereiche Programmatic Advertising, Data Driven Advertising, Performance Marketing und Yield-Management für die digitalen Inventare zuständig. Zu seinem Aufgabenbereich gehört zudem Ferner vertritt er den Vermarkter zu diesen Themen in den entsprechenden Gremien und Verbänden.

Von Dahle übernimmt die Position von Sascha Dolling, der das Medienhaus Ende 2017 auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Von Dahle berichtet an Stefan Schumacher, Executive Director Digital Solutions bei G+J EMS.

Seit Mitte 2012 war von Dahle bei der Bauer Advertising KG, Hamburg, beschäftigt und betreute als Director Digital das Digitalgeschäft. Zuvor hatte der Betriebswirt und Verlagskaufmann verschiedene Leitungsfunktionen bei Hubert Burda Media, München, inne und arbeitete unter anderem als Head of Sales Nord/Ost bei der Tomorrow Focus GmbH bzw. beim Burda Community Network sowie als stellvertretender Büroleiter in der Verlagsgruppe Milchstraße mit Sitz in Hamburg.

Seine berufliche Laufbahn startete von Dahle als Media-Berater bei der Bauer Media Group In weiteren beruflichen Stationen war er dort unter anderem als Object Manager und Central Account Manger für die Vermarktung von Print- und Digital-Titeln verantwortlich.