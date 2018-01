%%%Marcel Driessen ist Country Manager bei Yamaha Motor Deutschland %%%

Marcel Driessen, 48, ist seit dem 1. Januar 2018 neuer Country Manager bei Yamaha Motor Deutschland GmbH in Neuss. Zuvor war der Deutsch–Niederländer in verschiedenen Führungspositionen für Piaggio, BMW Motorrad und Ducati im In- und Ausland tätig. Insgesamt blickt er auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Zweiradbranche zurück. Yamaha Motor Deutschland GmbH vertreibt nach eigenen Angaben jährlich über 20.000 Motorräder, Roller, ATV’s, Snowmobile, Boote und Bootsmotoren in Deutschland.