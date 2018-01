%%%IBM will Ex-GfK-Chef Matthias Hartmann zum neuen Deutschland-Chef machen%%%

Matthias Hartmann, bis Ende 2016 Vorsitzender des Vorstandes bei der GfK SE in Nürnberg und seitdem als selbständiger Berater aktiv, soll neuer Deutschland-Chef bei IBM Deutschland werden. Die bisherige Chefin Martina Koederitz 53, rückt in der Konzern-Hierarchie weiter auf und übernimmt die globale Verantwortung für den Sektor Industrie und Automobil. Der 52-jährige Hartmann kennt die Usancen bei IBM, denn bis zu seinem Wechsel zur GfK 2011 leitete er die Beratungssparte beim dem IT-Konzern. Der Berufung an die deutsche IBM-Spitze muss noch der Aufsichtsrat zustimmen, der am 18. Jan. 2018 tagt.