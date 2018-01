%%%ADC verstärkt Marketing und PR, Content sowie Sponsoring%%%

Der Kreativclub Art Directors Club für Deutschland e.V. (ADC) in Berlin baut zum neuen Jahr seine Teams mit Hannah Hör, Susann Ruscher und Angela Prochaska aus. Die drei erweitern die Teams Marketing und PR, Content sowie Sponsoring in den jeweiligen Kompetenzbereichen.



Hör tritt zum 1. Januar 2018 die Nachfolge von Marc-Pierre Hoeft an, der den Verband im vergangenen Jahr verließ. In der Position als Leitung für Marketing und PR ist Hör für die Entwicklung, Steuerung und Umsetzung aller Marketing- und Kommunikationskanäle verantwortlich. Hör war mehrere Jahre im Kommunikationsteam der Editionsgalerie Lumas tätig. Nach einer Station in einem Berliner Start-up, verantwortete sie zuletzt die Kommunikation für das inhabergeführte Agenturnetzwerk Exit net.



Auch das Team Content unter Alexandra Schels, ‎Leitung Kongresse & Seminare beim ADC, erhält zum Jahresbeginn Unterstützung: Susann Ruscher wird als Senior Project Manager an der Schnittstelle zu den Teams PR und Marketing, Sponsoring und Event die Content-Erstellung betreuen. Ruscher war zuvor mehrere Jahre in PR- und Marketing-Teams von Agenturen und Unternehmen aus dem Bereich Kunst, Interieur und Design tätig.



Angela Prochaska verstärkt ab sofort das Projektmanagement für den Bereich Sponsoring. Als Project Manager Sponsoring ist sie für die Betreuung bestehender Kooperationspartner sowie den Ausbau des Sponsoring-Netzwerks verantwortlich. Nach einem mehrjährigen Ausflug in die Finanztechnologie kehrt Prochaska nun in die Kommunikationsbranche zurück. Zuvor wirkte sie bei der Netzwerkagentur FleishmanHillard Germany in München bereits am Ausbau der Eigen-PR-Maßnahmen und des Neukundengeschäfts mit.