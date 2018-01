%%%Snapchat Deutschland holt Liane Siebenhaar %%%

Die Diplom-Psychologin Liane Siebenhaar, die ihre berufliche Laufbahn Ende 2008 als Junior Planner bei Jung von Matt in Hamburg begann, steht bereits seit November 2017 auf der Pay-roll von Snap Inc. in Deutschland, wie die Horizont-Kollegen mit Blick auf das LinkedIn-Profil herausgefunden haben. Das in Hamburg ansässige Snapchat-Office leitet bekanntlich Marianne Bullwinkel (dem einen oder anderem auch noch unter dem Namen Dölz bekannt). Liane Siebenhaar, die auch dem Vorstand der Account Planning Group Deutschland (APGD) angehört, hatte nach ihrem Start bei JvM ab Juli 2010 gut 2,5 Jahre als Strategic Planner bei Lukas Lindemann Rosinski (LLR in Hamburg gearbeitet, ehe sie nach einem Zwischenstepp bei einem Start-Up in Chile Ede 2013 ins Planning-Mutterland Großbritannien ging. Hier war die neun Monate bei der Agentur Mother in London und weitere 1,5 Jahre für die Agentur Code and Theory tätig, bevor sie im April 2016 als Director Digital Strategy wieder bei JvM an Bord ging. Über ihren erneuten Abschied bei JvM hatte new business Mitte 2017 berichtet.