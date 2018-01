%%%Ogilvy: Marijana Kelava kommt als Chefberaterin für Coke%%%

Marijana Kelava ist neu als Client Service Director am Ogilvy-Standort Berlin. Dort übernimmt sie die Verantwortung für den Kunden Coca-Cola. Sie berichtet an Standortleiter Simon Usifo, der bei Ogilvy auch das europaweite Coca-Cola-Geschäft verantwortet. Die mehrsprachige Diplom-Kommunikationswirtin hatte vor 17 Jahren bei Jung von Matt ihren Einstieg in die Werbebranche. Sie war in den vergangenen 13 Jahren bei Agenturen wie Saatchi & Saatchi pro, VCCP, DDB, BBDO, razorfish, Scholz & Friends, Serviceplan oder Jung von Matt als Freelancerin gebucht und hat in dieser Zeit Kunden wie BMW, VW, O2, Telekom, GSK, Lidl, Deutsche Bahn betreut. Auch für Ogilvy hat Marijana zunächst als Freelancerin gearbeitet – für die Agentur und Coke war sie erstmals bereit, sich wieder fest an eine Agentur zu binden.

"Marijana Kelava verkörpert mit ihrem hybriden Erfahrungshorizont wie keine andere die konsumentenzentrierte Ausrichtung des modernen Marketings", sagt Simon Usifo, Chief Delivery Officer von Ogilvy Germany und Geschäftsführer Beratung am Ogilvy-Standort Berlin. "Gerade bei unseren jüngsten Erfolgen auf Fanta hat Marijana bewiesen, dass sie es dank ihrer ausgezeichneten Digital- und Markenkompetenz schafft, zusammen mit dem Team die Möglichkeiten von Technologie und Plattformen intelligent auszureizen, ohne den nachhaltigen Mehrwert für die Marke aus den Augen zu verlieren."

Durch die Unterstützung von Kelava wird sich Usifo jetzt auch stärker auf seine nationale Rolle als Chief Delivery Officer von Ogilvy Germany fokussieren können. Der gelernte Digitalstratege kümmert sich hier zusammen mit CTO Marc Czesnik und CEO Chai Sinthuaree standortübergreifend um zentrale Aufgabenstellungen im Rahmen der grundlegenden Neustrukturierung der Agentur (Next Chapter) im Hinblick auf die digitale Transformation.