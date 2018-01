%%%Silke Burmester wird Redaktionsleiterin der 'Dame'%%%

Silke Burmester, 52, übernimmt die Redaktionsleitung der Zeitschrift 'Dame', die im April 2018 zum dritten Mal im Axel Springer Mediahouse Berlin erscheint. Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Kolumnistin arbeitete in der Vergangenheit u.a. für die 'tageszeitung', 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Zeit', 'Brigitte Woman' und den Deutschlandfunk. Sie schreibt Bücher und ist Lehrbeauftragte an der Akademie für Publizistik in Hamburg sowie der Henri-Nannen-Schule.

Petra Kalb, Verlagsgeschäftsführerin Axel Springer Mediahouse Berlin: "Mit Silke Burmester verantwortet eine erfahrene Journalistin, Kolumnistin und Buchautorin die redaktionelle Leitung der dritten 'Dame'-Ausgabe. Sie verkörpert ein unangepasstes Frauenbild und entspricht mit ihrem humorvollen, angriffslustigen und zuweilen bissigen Schreibstil dem Freigeist der 'Dame'. Mit jeder Ausgabe wollen wir sowohl in Themengestaltung, Aufmachung als auch Autorenauswahl überraschen und inspirieren. Herausgeber Christian Boros, das Redaktionsteam und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Silke Burmester."