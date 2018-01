%%%Michelin Europe North ernennt neuen CEO%%%

Anish K. Taneja ist seit Anfang Januar 2018 CEO der neuen Region Europe North beim französischen Reifenhersteller Michelin mit Sitz in Clermont-Ferrand und Deutschland-Dependance in Karlsruhe. Taneja kam 2013 nach Stationen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Sixt SE zu Michelin. Er war zuletzt in der Geschäftsleitung der ehemaligen Region Michelin DACH für alle kommerziellen Aktivitäten verantwortlich.

Die zum 1. Januar 2018 neu geschaffene Region Europe North vereint die bisherigen Michelin Vertriebsregionen Deutschland/Österreich/Schweiz, UK und Nordics. Sie umfasst jetzt die zehn Länder Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Island, Norwegen, Österreich, Schweden und Schweiz. Das Headquarter der neuen Region Europe North wird sich in Deutschland befinden. Auch die Zentrale für das weltweite Erstausrüstungsgeschäft aller Automobilhersteller wird zukünftig in Deutschland angesiedelt sein. Außerdem werden die europäischen Großkunden aller vier europäischen Regionen durch das Management der Region Europe North gesteuert.