%%%Jürgen Todenhöfer verabschiedet sich als Herausgeber des 'Freitag' %%%

Jürgen Todenhöfer ist nicht mehr Herausgeber der Wochenzeitung 'der Freitag'. Er gab seine Entscheidung heute im Verlag bekannt. Todenhöfer sagte in Berlin, dass er den Aufgaben des Herausgebers des 'Freitag' neben seinen Reisen in Krisengebiete, seinen publizistischen Aktivitäten und seinem sozialen Engagement nicht in dem Maße gerecht werden könne, das er von sich immer verlange. Zuletzt hatte ihn eine mehrwöchige Reise ins Bürgerkriegsland Jemen geführt. Todenhöfer, dessen Rolle bei dem Blatt intern umstritten war, erklärte: "Dem mutigen, spannenden und gesellschaftspolitisch so wichtigen ‚Freitag’ bleibe ich weiterhin eng verbunden." Verleger Jakob Augstein bedauerte Todenhöfers Entscheidung und dankte ihm für die gemeinsame Zeit: "Wir verlieren Jürgen Todenhöfer als Herausgeber, aber behalten ihn als Freund." Todenhöfer war nur ein Jahr im Amt.