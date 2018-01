%%%Burda beruft Julia Bauer in die Chefredaktion von Bunte.de%%%

Julia Bauer, 31, übernahm zum Jahreswechsel die Chefredaktion des in München ansässigen Online-People-Portals bunte.de aus dem Hause Hubert Burda Media. In dieser Position verantwortet sie fortan den gesamten redaktionellen Bereich in enger Zusammenarbeit mit den Teams Video und Social Media.

Seit 2016 war Bauer Head of Content bei bunte.de. Bevor sie 2015 als Redaktionsleiterin zu ProSieben.de wechselte, leitete sie drei Jahre lang das Lifestyle-Ressort von Yahoo! Deutschland. Bauer begann ihre journalistische Karriere in 2009 als Volontärin bei bunte.de.