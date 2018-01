%%%Douglas baut E-Commerce- und Digitalteam aus, Deutschland-Chef geht%%%

Bei der Parfümerie-Filialkette Douglas mit Sitz in Düsseldorf stehen die Zeichen auf Aufbruch. Seit im November 2017 die ehemalige Opel-Marketingchefin Tina Müller als CEO an Bord gekommen ist, will diese das Unternehmen nach und nach fit für die Digitalisierung machen und das Thema Omnichannel ausbauen. Deshalb wird nun auch das internationale Managementteam um mehrere Neuzugänge aus den Bereichen E-Commerce und Digital verstärkt. Gleichzeitig scheidet Deutschland-Chef Andreas Bork "aus persönlichen Gründen" aus dem Unternehmen aus. Für eine Übergangszeit übernimmt Tina Müller zusätzlich zu ihren Aufgaben als CEO die Verantwortung für das operative Geschäft in Deutschland und der Schweiz.

Neu im Team ist seit Beginn des neuen Jahres Vanessa Stützle. Die 39-Jährige zeichnet als International Head of E-Commerce bei Douglas verantwortlich. Sie war zuvor beim Mode- und Lifestyleunternehmen s.Oliver tätig, wo sie laut einer Mitteilung seit 2011 den E-Commerce-Bereich aufgebaut und weiterentwickelt hat. Zuletzt war sie als Chief Digital Officer für die Digital- und Omnichannel-Strategie aller Marken der Gruppe zuständig. In ihrer neuen Position bei Douglas verantwortet Stützle das internationale Online-Geschäft sowie die Weiterentwicklung der Omnichannel-Strategie.

Zum 15. Januar 2018 wird Caroline Schmitt, 39, als Head of E-Commerce, Social Media und Marketing-PR Germany starten. Sie wechselt vom Autobauer Opel zu Douglas, wo sie zuletzt als Director Content Marketing & Social Media Europe sämtliche Social-Media-Kanäle der Marken Opel und Vauxhall sowie die Content-Marketing-Entwicklung in Europa und die Influencer Relations verantwortete. Malika Mansouri, 46, startet ebenfalls am 15. Januar 2018 in der neugeschaffenen Funktion als International Head of Pricing. In dieser Rolle übernimmt sie die Verantwortung für die Weiterentwicklung der gruppenweiten Preisstrategie von Douglas – mit Fokus auf dynamische, digitale Preissetzung. Mansouri verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing, Business Development und Pricing. Sie war zuletzt Chief Operating Officer des österreichischen Drogeriefachhändlers BIPA, nachdem sie zwölf Jahre für die Metro Group tätig war, unter anderem als Head of Pricing Metro Cash & Carry Germany.

Konstanze Gallinatus, 36, wird ab dem 15. Februar 2018 als International Head of PMO zu Douglas wechseln. In ihrem Verantwortungsbereich werden vorrangig strategische Sonderprojekte liegen. Derzeit ist sie CFO des Düsseldorfer E-Commerce-Start-ups Springlane. Zuvor war sie sechs Jahre in der Managementberatung OC&C tätig, wo sie Projekte mit Fokus auf Digitalisierung und E-Commerce sowie Verkaufsstrategie einschließlich Multi-Channel-Ansatz, Preisstrategie und Markenpositionierung leitete.