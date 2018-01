%%%Dr. Lukas Burkhardt ist neuer Vorstand bei der Gerresheimer AG%%%

Zum 1. Januar 2018 ist Dr. Lukas Burkhardt, 38, zum Vorstand der Gerresheimer AG bestellt worden. Innerhalb des Vorstands übernimmt Burkhardt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Primary Packaging Glass. Die Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf ist ein Hersteller von Verpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie.Lukas Burkhardt startete seine Karriere bei der Audi AG in Ingolstadt. Von 2007 bis 2014 war er in verschiedenen Managementpositionen bei der Rieter Automotive Gruppe, der späteren Autoneum Gruppe, tätig, darunter sechs Jahre in China und Indien. Seit 2015 war er Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung der international tätigen Franke Gruppe, die Produkte und Lösungen für Küchen und Badezimmer sowie die professionelle Systemgastronomie anbietet. Dort war Burkhardt für die Produktion in über 30 Werken weltweit sowie für Logistik, Einkauf, Prozess-Engineering und Teile des Produkt-Engineerings verantwortlich.Damit besteht der Vorstand der Gerresheimer AG aus Christian Fischer, seit 1. September 2017 Vorstandsvorsitzender, Rainer Beaujean (Finanzvorstand), Andreas Schütte (Geschäftsbereich Plastics and Devices) und Lukas Burkhardt (Geschäftsbereich Primary Packaging Glass).