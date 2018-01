%%%Mark Heywinkel wird beim Zeit Verlag stellvertretender Redaktionsleiter von ze.tt%%%

Mark Heywinkel, 30, wird zum 1. März 2018 stellvertretender Redaktionsleiter von ze.tt, dem Online-Angebot der Hamburger Zeit Verlagsgruppe für junge Zielgruppen. Er wird als Head of Development das Team um Chefredakteurin Marieke Reimann vor allem im Bereich der technischen Weiterentwicklung unterstützen. Heywinkel verantwortete zuletzt im Social-Media-Team der 'Bild' die Aktivitäten auf Snapchat Discover und Instagram. Er hat in Bielefeld Medienkommunikation und Journalismus sowie in Hamburg Digital Journalism studiert.