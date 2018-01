%%%Hartmut Deiwick neuer COO der Online-Agentur Löwenstark%%%



Hartmut Deiwick baute zuvor die Versandapotheke Aponeo inkl. Amazon-Kooperation auf (Foto: Löwenstark)

Hartmut Deiwick wechselte als COO zur Online-Marketing-Agentur Löwenstark, die 150 Mitarbeiter zählt und ihre Zentrale in Braunschweig hat. Deiwick verantwortet fortan das operative Geschäft sowie die Leitung, Steuerung und Organisation der Betriebsprozesse von Löwenstark. Eine seiner ersten Aufgaben wird der Ausbau des Standortes Berlin sein. Insgesamt verfügt die Agentur über zehn Standorte.

Zuvor hatte er zehn Jahre am Aufbau von Aponeo zu einer der zehn größten Versandapotheken in Deutschland mitgewirkt. "Durch den Aufbau von Aponeo ist mir der Online-Markt in der speziellen Pharma-Nische vertraut. Es ist jetzt an der Zeit, neue Produktgruppen kennenzulernen und viele weitere Unternehmen im Wachstum zu unterstützen“, sagt der 42-Jährige. 2012 hatte der diplomierte Wirtschaftsingenieur und gebürtige Berliner Aponeo als eine der ersten Apotheken auf Amazon platziert und so frühzeitig neben dem eigenen Webshop auf zusätzliche Kanäle und Internationalisierung gesetzt. Das Resultat war ein zweistelliges Umsatzplus.

Jahr 2013 initiierte Deiwick die Same-Day-Delivery für den Versand von Medikamenten. Zum Vergleich: Amazon führte erst Ende 2015 die Same-Day-Lieferung in einigen wenigen Metropolregionen ein. Zuletzt führte Deiwick Aponeo als erste Apotheke zum direkten Amazon-Prime-Versand. "Das waren alles ungewohnte Wege, die von viel Skepsis begleitet waren. Heute sind Same-Day-Delivery und der Verkauf über Markplätze fast schon Pflicht, wenn Online-Händler wettbewerbsfähig bleiben wollen“, so Deiwick.

"Uns liegt viel am umfassenden Aufbau einer Reputation für unsere Kunden. Oft bedarf es dazu bei etablierten Unternehmen nur des Transfers der bestehenden Offline-Werte in die Online-Welt mit den passenden Werkzeugen. Mit Hartmut Deiwick haben wir den richtigen Menschen gefunden, der das Unternehmen weiter voranbringen wird“, so Marian Wurm, CEO von Löwenstark.

Löwenstark bietet Teillösungen wie Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing oder auch Google Adwords-Kampagnen. Der Schwerpunkt jedoch liegt auf Gesamtansätzen.

Zu den Kunden gehören Villeroy & Boch, Berlitz oder Bree.