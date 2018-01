%%%Christian Bachem grüßt als Gesellschafter und Geschäftsführer bei Markendienst%%%



Die neue Geschäftsführung (v.l.): Dr. Harald Berens, Dr. Christian Bachem, Olaf Oldigs, Lutz Meyer und Karl Georg Musiol

Die Strategieberatung Markendienst holt für ihren neu gegründeten Berliner Standort Dr. Christian Bachem an Bord. Zum Jahreswechsel zeichnet er dort als Gesellschafter und Geschäftsführer. Die Beratungsleistung der Berliner Niederlassung umfasst Marketing Audits, Werbewirkungsnachweise und Media Mix-Optimierung zur Unterstützung einer ganzheitlichen Markenführung. Weitere Geschäftsführer bei Markendienst sind etwa Karl Georg Musiol, Olaf Oldigs und Lutz Meyer.

Der promovierte Medienökonom Bachem berät nach Stationen als Mediaplaner in Berlin und New York seit 1995 Markenartikler und Werbungtreibende in Fragen des digitalen Marketings. Durch sein langjähriges Engagement als Berater, Autor, Keynote-Speaker und Mitglied diverser Fachgremien hat er sich branchenübergreifend Anerkennung als Experte der ersten Stunde erworben. Bis Ende 2017 war Christian Bachem geschäftsführender Gesellschafter der 1998 von ihm gegründeten Strategieberatung .companion.

"Mit Markendienst habe ich den idealen Partner gefunden, um nach nahezu 25 Jahren Beratung im digitalen Marketing die nächste Stufe meiner beruflichen Entwicklung zu zünden. Der hier praktizierte datenbasierte und interdisziplinäre Ansatz markenzentrierter Unternehmensführung überzeugt mich. Damit liefern wir zeitgemäße und tragfähige Antworten auf die großen Herausforderungen, mit denen Unternehmen angesichts der medialen Fragmentierung und digitalen Transformation konfrontiert sind", begründet Bachem seinen Schritt.

Markendienst hat Büros in Hamburg, Nürnberg und Berlin. Seit der Gründung in 2012 ist Markendienst inhabergeführt und unabhängig. Mit 26 Mitarbeitern betreut Markendienst internationale und nationale Marken in den Branchen Finanzen, FMCG, Handel, Investitionsgüter, Lifestyle und Medien.