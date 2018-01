%%%Andreas Schoo wird neuer Geschäftsführer der Funke Mediengruppe%%%

Andreas Schoo wird neuer Geschäftsführer der Funke Mediengruppe in Essen. Der 57-jährige Jurist leitet ab dem 1. April 2018 neben Michael Wüller das Essener Medienunternehmen und übernimmt die Verantwortung für den Zeitschriftenbereich und das Digitale. Manfred Braun, 65, seit 2012 Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, wird das Unternehmen verlassen.

Andreas Schoo war zuletzt zehn Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der Bauer Media Group. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Bereiche Print, Digital sowie Radio in mehreren Ländern. Er baute das Printgeschäft erfolgreich aus und das Digitalgeschäft wesentlich auf. Vor seiner Tätigkeit in der Konzerngeschäftsleitung verantwortete Andreas Schoo als Verlagsgeschäftsführer die Programmzeitschriften der Bauer Media Group.

