%%%Ralf Specht steigt bei Spark44 zum CEO auf%%%

Wechsel an der Spitze der Jaguar-Agentur Spark44: An die Position von CEO Steve Woolford, der in den Ruhestand gewechselt ist, rückt Ralf Specht, bisher COO, auf.





Specht ist seit den Anfangstagen dabei; von 2011 an hat er die Customized Agency für Jaguar Land Rover mit aufgebaut. Unter seiner operativen Führung wuchs Spark44 von einem Unternehmen mit sechs Niederlassungen und 400 Mitarbeitern zu einem Netzwerk von 18 Büros und über 1.000 Marketing- und Kommunikationsspezialisten heran.





Die Stelle des COO wird extern nachbesetzt: Spark44 holt den erfahrenen Marketingexperten Eric Markgraf an Bord. Markgraf war u.a. Company Vice President bei Sky Italia und COO bei der Fox Sports Media Group. In den letzten beiden Jahren war er in den USA mit seiner eigenen Beratungsfirma Markgraf Consulting aktiv.





"Das neue Agentur-Partnermodell Spark44 war ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg", kommentiert Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer von Jaguar Land Rover, den Führungswechsel. "Ich möchte mich bei Steve Woolford für seinen maßgeblichen Beitrag in den vergangenen sieben Jahren bedanken und gratuliere Ralf Specht zu seiner neuen Aufgabe."







Mehr lesen Sie in 'new business' 3/2018, die am 15.1. erscheint.