%%%Dario Marotta wird Geschäftsführer bei Matratzen Concord%%%

Zum Jahresbeginn hat die niederländische Handelsgruppe Beter Bed – in Deutschland vor allem durch die Einzelhandelskette Matratzen Concord bekannt – hierzulande einen neuen Geschäftsführer. Mit Dario Marotta holt der Matratzen-Fach-Discounter einen erfahrenen Handelsprofi an Bord. Der 41-Jährige soll bei Beter Bed insbesondere durch eine verstärkte Multi-Channel-Vertriebsstrategie die digitale Präsenz weiterentwickeln und das Unternehmen zum führenden Omni-Channel-Händler ausbauen. Marotta berichtet direkt an Beter Bed CFO Bart Koops.



Marotta, in Mailand geboren, arbeitete zuvor als Geschäftsführer für die Fashion-Firma Pimkie, wo er im Schwerpunkt die Re-Positionierung der Marke umsetzte. Weitere berufliche Stationen waren das Modelabel Stefanel sowie der Sportartikelhändler Decathlon. Bei Beter Bed steigt er in ein Unternehmen ein, das derzeit rund 2.400 Mitarbeiter beschäftigt. Die wichtigste Marke ist Matratzen Concord mit ca. 1.000 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



"Matratzen Concord hat mit einer hohen Markenbekanntheit als größter Experte rund um das gesunde Schlafen die einmalige Chance, insbesondere über den Online-Handel, die Marktführerschaft auszubauen. Hier möchte ich vernetzen und Synergien ausschöpfen", so Dario Marotta.