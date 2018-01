%%%Norman Wagner wird Managing Director bei Mindshare%%%

Die Frankfurter GroupM-Mediaagentur Mindshare beruft Norman Wagner zum Managing Director des Mindshare International Competence Center in der Banken-Metropole. In dieser Position verantwortet der ehemalige MediaCom-Geschäftsführer ab dem 1. Januar 2018 den operativen und strategischen Ausbau sowie die Gesamtleitung des im Juli 2017 gestarteten Mindshare-Serviceangebots. Zusätzlich übernimmt der Digital-Experte die Verantwortung für die Entwicklung neuer digitaler Ansätze und Plattformen für Kunden. Wagner berichtet an Katja Anette Brandt, DACH CEO von Mindshare.



Wagner blickt auf über 23 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche zurück. Vor seiner Berufung zum Managing Director des Mindshare International Competence Center war der heute 44-Jährige als Geschäftsführer, Global Head MBA Content Distribution der GroupM-Agentur MediaCom tätig. Zuvor bekleidete der gelernte Werbekaufmann und Unternehmer diverse leitende Positionen im Bereich Marketing, Publishing und Media Research bei Ebiquity TMC, ClassicDriver und MediaVest.



Das Mindshare International Competence Center ist ein Angebot der WPP-Tochter für alle internationalen Kunden mit Media-Budgets und -Teams in der DACH-Region, die ihre Märkte regional oder global durch ein Netzwerk führen lassen möchten. Zum heutigen Kundenstamm gehören Kunden wie Sanofi, IBM, Nokia, Lufthansa, Swiss Air, Haribo, Gazprom, Fox, Mazda und Red Bull.



"Mit dem International Competence Center in Frankfurt haben wir es in den vergangenen sechs Monaten geschafft, den internationalen Führungsanspruch für unsere Kunden nachhaltig zu untermauern. Unser Ziel für 2018 ist es, weitere potenzielle Neukunden, die ihr internationales Geschäft aus Deutschland heraus steuern möchten durch unsere hohe internationale Kompetenz und unser Know-how zu überzeugen", sagt Katja Brandt, DACH CEO der Mindshare GmbH.