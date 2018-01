%%%Grégory Fiorio neuer Marketing-Direktor bei Citroën Deutschland%%%

Grégory Fiorio, 39, übernimmt zum 1. Februar 2018 die Direktion Marketing bei der Citroën Deutschland GmbH mit Firmensitz in Köln. Fiorio begann im Jahr 2003 seine Karriere in der Groupe PSA und war zunächst als Kundenmanager im Vertrieb tätig. Danach folgten verschiedene Positionen im Automobilhandel sowie im Area Management für Qualität bzw. Vertrieb. Mit dem Wechsel ins Peugeot Brand Management Team 2011 übernahm Grégory Fiorio zunächst die Leitung des französischen Marktes und ab 2014 als Product Price Manager die Verantwortung für internationale Märkte.Grégory Fiorio übernimmt die Position von Marc Bénier, 48, der Ende 2017 die Leitung der neu geschaffenen Business Unit Brand Image Products der Groupe PSA am Hauptsitz in Rueil-Malmaison (Frankreich) übernommen hat.Bei der PSG Groupe stehen zu Beginn des Jahres weitere Veränderungen an. So übernimmt Rasmus Reuter, 50, zum 1. Februar 2018 als Geschäftsführer die Verantwortung für die Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland