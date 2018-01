%%%Deutschlandchef Dresse verlässt Velux, Egger übernimmt kommissarisch %%%

Dr. Sebastian Dresse, in den vergangenen siebeneinhalb Jahren als Geschäftsführer von Velux Deutschland für den Hersteller von Dachfenstern, Flachdachfenstern, Tageslicht-Spots, Rollläden und Rollos tätig, verlässt das Unternehmen. Über die Gründe für sein ausscheiden wurde nichts bekannt. Bis ein Nachfolge gefunden ist, übernimmt Felix Egger ab sofort zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer der Velux Schweiz kommissarisch die Leitung der deutschen Vertriebsgesellschaft des Unternehmens.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Pitch um den Velux-Media-Etat entschieden ist. Die GroupM-Tochter MediaCom hat sich dabei durchsetzen können und verantwortet damit ab Januar 2018 die Bereiche Strategie, Planung und Einkauf für alle Media-Gattungen in Deutschland.

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Zu Beginn des Jahres hat dort David Briggs als neues CEO das Ruder übernommen. Der Hersteller von Dachfenstern ist nach eigenen Angaben mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter.