%%%Audi-PR-Chef Toni Melfi wechselt zur Mutter Volkswagen%%%

Toni Melfi, 51, seit über zehn Jahren Leiter der Kommunikationsabteilung bei der Audi AG in Ingolstadt, soll laut 'Donaukurier' im Sommer 2018 in die Volkswagen-Zentrale gehen und dort Stellvertreter von Hans-Gerd Bode werden, der den Bereich Kommunikation der Volkswagen AG leitet. Als Nachfolger von Toni Melfi wird Dirk Arnold gehandelt, der auf der Pay-roll der BMW AG steht und dort für das Produkt-Management BMW i sowie e-Mobilität zuständig ist.

Der gebürtige Hanauer Melfi (30. Sept. 1966) startete nach dem Abitur 1986 ein Volontariat beim 'Südkurier' in Konstanz. Im Frühjahr 1991 wechselte er zu 'auto motor und sport' nach Stuttgart, wo er die Themen-Bereiche Wirtschaft, Verkehrspolitik und Umwelt betreute. Im Frühjahr trat er als branchen-verantwortlicher Autor für die Automobil-Industrie in die Dienste der 'WirtschaftsWoche* in Düsseldorf. Im Herbst 2001 wechselte die Schreibtisch-Seite und wurde Leiter der Abteilung Automotive Business Affiars bei der Damaligen DaimlerChrysler AG in Stuttgart, wo er im Mai 2004 zum Leiter Unternehmenskommunikation aufstieg. Von Januar 2006 bis Mitte 2007 war er Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Tognum AG in Friedrichshafen. Dort warb ihn die Audi AG ab und seit August 2007 leitet Melfi die Kommunikation der Volkswagen-Tochter. Er berichtet direkt an Audi-Chef Dr. Rupert Stadler.