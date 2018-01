%%%Phoenix: Helge Fuhst grüßt ab heute als ARD-Programm-Geschäftsführer%%%

Am heutigen Montag ist Dr. Helge Fuhst offiziell in sein neues Amt als ARD-Programm-Geschäftsführer beim Ereignis- und Dokumentations-Kanal Phoenix eingeführt worden. Er folgt wie berichtet auf Michael Hirz, der ich in den Ruhestand verabschiedet. Der 33-jährige Fuhst wird die Programm-Geschäfte von Phoenix zusammen mit der ZDF-Programm-Geschäftsführerin Michaela Kolster verantworten.

Helge Fuhst, geboren 1984 in Hannover, hat an der Leibniz Universität Hannover und der American University in Washington, D.C., studiert. Seine Dissertation verfasste er über die erste Amtszeit von US-Präsident Barack Obama. 2008 verfolgte Fuhst den US-Vorwahlkampf ein halbes Jahr lang journalistisch bei NBC News in Washington, anschließend arbeitete er als Producer im ARD-Studio Washington. Sein journalistisches Volontariat absolvierte er beim NDR. Dort arbeitete er zunächst als Fernseh-Autor im Landesfunkhaus Hannover, später als Moderations-Redakteur bei den ARD-Tagesthemen in Hamburg.

2013 wurde Dr. Helge Fuhst persönlicher Referent von WDR-Intendant Tom Buhrow, 2015 zusätzlich stellvertretender Leiter der WDR-Intendanz. Er war im Februar 2016 als stellvertretender Programmgeschäftsführer und Leiter der Abteilung Zentrale Aufgaben und Programm-Management zu Phoenix gewechselt. Innerhalb der ARD ist der WDR für den Doku-Kanal Phoenix zuständig.