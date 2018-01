%%%Claus Bröckers weiterer GF von Performance Media%%%

Claus Bröckers zeichnet seit Jahresbeginn als Geschäftsführer der digitalen Mediaagentur Performance Media, Hamburg. Der 43-Jährige war zuvor als CIO bei MediaCom tätig und dort u a. verantwortlich für Blue Chip-Kunden wie Deutsche Telekom und RWE, den Einkauf von 4 Mrd. Euro Medialeistungen und die Transformation der Agentur in die digitale Welt. In seiner neuen Funktion bei Performance Media arbeitet Bröckers im Team mit den Geschäftsführern Christina Voigt, Benjamin Bunte und Jan Kaiser.

Bröckers, seit dem Jahr 2000 im Mediageschäft, berichtet künftig an Christian Tiedemann, CEO der Performance-Media-Mutter PIA Performance Interactive Alliance. "Es freut uns, dass wir mit Claus Bröckers einen erfahrenen Agenturmanager in der bewegten Digital Economy für uns gewinnen konnten. Mit seiner Unterstützung werden wir die führende Position von Performance Media weiter entwickeln und nachhaltig ausbauen", so Tiedemann. Als Berater und Manager habe Bröckers sich mit operativem Geschick und strategischem Weitblick einen hervorragenden Ruf in der Branche erarbeitet.

Seit der Gründung im Jahr 2005 wuchs die Zahl der Mitarbeiter von Performance Media auf heute 260 (inkl. Entwicklungsstandort Belgrad). Mit rund 250 Mrd. ausgelieferten Werbekontakten in 2017 zählt Performance Media zu den wachstumsstärksten deutschen Unternehmen im Bereich der digitalen Mediaplanung.

Die Muttergesellschaft PIA wurde 2014 unter Beteiligung von Equistone Partners Europe gegründet. Die Gruppe vereint Online Marketing-Unternehmen unter einer Dachmarke: blueSummit, Delasocial, Dymatrix, econda, FeedDynamix, Performance Media und Seven Squared. PIA sieht sich als "erster Data Driven Full Service Anbieter im digitalen Marketing für kundenwertoptimierte Content- und Kampagnenaussteuerung aus einer Hand".

Mit Zentrale in Hamburg und Standorten in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Düsseldorf und Belgrad betreut PIA bzw. die Tochtergesellschaften mit mehr als 650 Mitarbeitern Kunden wie Allianz, BMW, Bosch, Deichmann, Deutsche Bahn, Lufthansa, Metro, MediaMarkt, Miele, Mobile.de, Otto, Tchibo, Telekom, TUI und Unilever.