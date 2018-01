%%%AXA-Vorstandschef Dr. Thomas Buberl im Bertelsmann-Aufsichtsrat%%%

Dr. Thomas Buberl, 44, Vorstandsvorsitzender des französischen Versicherungskonzerns AXA, wird mit sofortiger Wirkung neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen. Das Gütersloher Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen erweitert damit sein oberstes Kontrollgremium um einen international erfahrenen Vertriebs- und Digitalexperten. Buberl verantwortet in seiner Funktion an der Spitze der AXA Group die strategische Ausrichtung eines global agierenden Großkonzerns. Das börsennotierte Unternehmen gehört mit rund 100 Mrd. Euro Umsatz und 165.000 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungsgruppen der Welt.

Der Bertelsmann-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph Mohn sagt: "Mit Thomas Buberl zieht ein international erfahrener und sehr geschätzter Manager in unseren Aufsichtsrat ein. Sein strategisches und unternehmerisches Know-how hat er bereits in verschiedenen Positionen vielfach unter Beweis gestellt. Mit seinem profunden Wissen im Bereich der Digitalisierung von Dienstleistungen und Vertriebsprozessen kann er Bertelsmann bestens bei der Umsetzung der Konzernstrategie beraten. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und seine strategischen Impulse."