%%%DDB verstärkt die Hamburger Führung mit Julian Witzel als Executive Creative Director%%%

Das Hamburger Büro von DDB baut seine kreative Führungsriege weiter aus und holt Julian Witzel, 35, als Executive Creative Director (ECD) an Bord. Seit Anfang des Jahres betreut der Neuzugang gemeinsam mit Karsten Ruddigkeit, 46, der bereits 2013 zu DDB Hamburg wechselte, federführend die Etats der Deutschen Telekom und Unilever. Gemeinsam werden die beiden unter der kreativen Leitung von Fabian Roser, Geschäftsführer Kreation DDB Hamburg, an Dennis May, Chief Creative Officer der deutschen DDB Group, berichten.

Witzel war zuletzt bei der Agentur fischerAppelt als ECD tätig, wo er bereits für die Telekom-Tochter T-Systems und die ARD Tagesschau gearbeitet hat. Zuvor war er in der Position des Creative Directors bei Philipp und Keuntje beschäftigt und kümmerte sich unter anderem um die Marken Astra und Jägermeister. Frühere Agentur-Stationen waren BBDO und TBWA.