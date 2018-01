%%%Schröder leitet neuen Unternehmensbereich E-Mobilität der Schaeffler Gruppe%%%

Die Schaeffler Gruppe hat zum Beginn des Jahres innerhalb der Sparte Automotive einen eigenständigen Unternehmensbereich E-Mobilität etabliert, in dem sämtliche Produkte und Systemlösungen für hybride und rein batteriebetriebene Fahrzeuge gebündelt werden. Die Leitung dieses Unternehmensbereichs mit Standort in Bühl übernimmt zum 1. April Dr. Jochen Schröder. Der 46-Jährige berichtet in dieser Funktion an Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM.

Schröder kommt von der Valeo Siemens eAutomotive GmbH, wo er als CTO für die globalen F&E-Aktivitäten verantwortlich war. Nach einer über 15-jährigen Karriere bei BMW mit verschiedenen Leitungsfunktionen, unter anderem für die Bereiche System Design und Vorentwicklung elektrische Antriebe sowie Energiemanagement Gesamtfahrzeug, übernahm er Ende 2016 die Rolle des Entwicklungsleiters bei der Valeo Siemens eAutomotive.