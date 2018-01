%%%IT-Branche: SEP engagiert Andreas Mayer als Senior Marketing Manager%%%

Bei der SEP AG in Holzkirchen bei München ist Andreas Mayer, 47, als Senior Marketing Manager an Bord gegangen. Er war zuletzt bei dem israelisch-amerikanischen Software-Anbieter Zerto für das Marketing in der DACH-Region zuständig. Der frühere Fujitsu-Siemens-Produktmanager Mayer war vor seiner Zerto-Zeit bei den IT-Companies CommVault und Orchestra Service SE im Marketing tätig. Bei SEP berichtet Mayer direkt an Vorstand Georg Mooreiner.

Die SEP AG entwickelt seit 1992 Backup-Lösungen für die unternehmensweite Datensicherung. Zu den SEP-Kunden in über 50 Ländern gehören unter anderem Aldi Nord, der SPIEGEL-Verlag, die Stadtwerke Potsdam, der Port of San Diego, die TU Wien und die Georgetown University in Washington.