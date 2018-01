%%%Hamburg Süd: Wechsel in der Kommunikationsleitung%%%

Am 1. Februar 2018 wird Dr. Rainer Horn, bislang Director Corporate Communications bei Deutschlands größter Container-Reederei Hapag-Lloyd mit Stammsitz in Hamburg, beim Mitbewerber Hamburg Süd die weltweite Kommunikation verantworten. Der 1969 geborene Horn folgt auf Eva Graumann, die sich nach 38 Jahren bei der Oetker-Gruppe und davon fast 25 Jahre bei Hamburg Süd in den Ruhestand verabschiedet. Die Marken- und Kommunikations-Expertin wechselte 1993 innerhalb der Oetker-Gruppe zu Hamburg Süd und baute dort ab 1996 die Abteilung Kommunikation auf. Die Oetker-Gruppe hat ihre Reederei letztes Jahr bekanntlich an den Weltmarktführer, die dänische Maersk-Gruppe verkauft.

Der studierte Historiker Rainer Horn war beim 'Hamburger Abendblatt' als Wirtschaftsredakteur aktiv, bevor 2008 in die Dienste von Hapag-LLoyd trat. Dort ist die Nachfolge bereits geregelt: Tim Seifert wechselt von der Commerzbank AG zu der Hamburger Reederei.