Tim Seifert wird Director Corporate Communications bei Hapag-Lloyd

Tim Seifert, 43, bis dato Senior-Pressesprecher bei der Commerzbank AG in Frankfurt, tritt am 1. Februar 2018 in die Dienste der Hapag-Lloyd AG in Hamburg. In der Position des Director Corporate Communications wird er für die Presse-Arbeit, die interne Kommunikation sowie die Social-Media-Kommunikation der weltweit fünftgrößten Linien-Reederei verantwortlich sein. Seifert, der künftig an Nils Haupt, Senior Director Corporate Communications und Leiter der Unternehmenskommunikation berichtet, folgt auf Dr. Rainer Horn, der zur Konkurrenz Hamburg Süd gewechselt ist.

Der Diplom-Kaufmann Tim Seifert, der von 2000 bis 2005 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) studierte, startete seine PR-Laufbahn im Frühjahr 2005 als Pressesprecher Produkte bei der comdirect bank AG. Im Frühjahr 2010 ging er dann nach Frankfurt zur Commerzbank AG.