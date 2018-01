%%%Steffen Müller grüßt als neuer Head of Business Intelligence, Data und Analytics bei Mindshare%%%

Die Frankfurter GroupM-Mediaagentur Mindshare ist auch weiterhin auf Wachstumskurs. Nachdem der Dienstleister kürzlich Norman Wagner zum Managing Director des Mindshare International Competence Center in der Banken-Metropole berief, folgt nun ein weiterer personeller Zuwachs. Steffen Müller wird ab dem 15. Januar als neuer Head of Business Intelligence, Data und Analytics für die agenturweiten Analyse- und Datenprozesse verantwortlich zeichnen. Zu seinen zentralen Aufgaben zählen u. a. die Optimierung der agenturweiten BI-Infrastruktur, die Entwicklung von standardisierten und kundenindividuellen Analytics & Reporting-Lösungen, die Steuerung und Begleitung von IT-Entwicklungsprozessen sowie der Aufbau und die Konzeptionierung standardisierter Audience Insights Analysen. Müller wechselt von der Amnet Group (Dentsu Aegis Network) zu Mindshare, wo er an Katja Anette Brandt, DACH CEO Mindshare, berichtet.

Vor seinem Wechsel zu Mindshare verantwortete Müller als Mitglied des Management Teams die Transformation der Amnet Group von einem Trading Desk zu einer Data Driven Intelligence Plattform. Davor war der studierte Diplom-Betriebswirt und gelernte Industriekaufmann als Head of Media Insights & Intelligence beim Dentsu Aegis Network tätig und bekleidete in der Unternehmensgruppe auch schon zuvor diverse leitende Positionen. Als renommierter Experte war er als Mitglied des Forschungsbeirats der AGF für die OMG sowie in diversen Arbeitsgruppen der AGF aktiv.