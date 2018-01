%%%Hengstenberg holt Bitburger-Manager Reimer an die Spitze%%%

Andreas Reimer, 53, übernimmt zum 1.4.2018 den Vorsitz der Geschäftsführung der Hengstenberg GmbH & Co. KG in Esslingen am Neckar. Gleichzeitig wechselt Steffen Hengstenberg in den Verwaltungsrat des Unternehmens und übernimmt die Leitung des Büros der Gesellschafter. Die Führungsspitze besteht dann neu aus Henri Pillot, seit Beginn des Jahres 2017 für die kaufmännische Geschäftsführung zuständig, und Philipp Hengstenberg, der die gesamte Supply Chain des Familienunternehmens mit den Marken Hengstenberg und Oro di Parma verantwortet.

Andreas Reimer war seit 2001 bei der Bitburger Braugruppe und dort in unterschiedlichen Führungspositionen u.a. als Exportchef, Vertriebsdirektor Handel und Geschäftsführer der Köstritzer Schwarzbier Brauerei tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn 1991 im Vertrieb der Mars GmbH.