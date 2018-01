%%%Carsten Balmes wird Marketingchef von Jaguar Land Rover in Europa%%%

Jaguar Land Rover hat Carsten Balmes, 43, zum Marketing Direktor für Europa ernannt. Er übernimmt ab sofort in der in Kronberg im Taunus ansässigen Europazentrale des Autobauers die neu geschaffene Position des Marketing Direktors. Vorher war er bei der Porsche AG in Stuttgart tätig, zuletzt seit 2014 als Area Director für Ost- und Nordeuropa mit operativer Verantwortung für über 30 Märkte. Carsten Balmes wird an Bob Grace, Regional Director von Jaguar Land Rover Europe, eine Tochtergesellschaft der indischen Automobilfirma Tata Motors, berichten und soll das Marketing weiter entwickeln "sowohl was die Strategie als auch was das Operationelle betrifft", heißt es in einer Mitteilung.

Balmes startete seine Karriere bei Porsche im Jahr und bekleidete zunächst verschiedene Managementfunktionen in Deutschland. 2009 ging er als Business Development Director nach China und wurde 2011 zum Vice President of Marketing Porsche China ernannt, bevor er 2014 nach Deutschland zurückkehrte.

Carsten Balmes: "Jaguar Land Rover ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Automobilindustrie und ich steige in einer aufregenden Zeit ein, in der das Jaguar Land Rover-Team mehrere neue Produkte in ganz Europa einzuführen hat."