%%%Serviceplan China wirbt zwei Top-Leute von Ogilvy Peking ab%%%

Serviceplan China hat Chong Kin als Kreativchef für Greater China, Marcus Ma als Geschäftsführer in Peking und Lili Pang als Geschäfsleiterin in Shanghai ernannt. Chong Kin und Marcus Ma sind von Ogilvy & Mather in Peking zu Serviceplan China gekommen, wo sie für den Account Audi China zuständig waren. Markus Noder, Geschäftsführer Serviceplan International, sagt: "China ist im Hinblick auf Zahlen und Technologie immer noch der größte wachsende Markt der Welt und auf dem Weg, der Weltmarktführer zu werden. Gemeinsam mit unserer neuen Geschäftsführung in China fühlen wir uns als Gruppe sehr gut aufgestellt und sind bereit für die kommenden Herausforderungen. Ich denke, dass das gemischte Team aus chinesischen und internationalen Talenten dieser Agentur ein neues, frisches Gesicht gibt und der neuen Geschäftsführung einen hervorragenden Start ermöglicht.“

Jason Romeyko, Worldwide Executive Creative Director der Serviceplan Gruppe, fügt hinzu: "Chinas Kreativität erreicht einen entscheidenden Punkt und erobert immer mehr auch die internationale Bühne. Die Mischung aus Medien, Technologie und Menschen macht dieses neue Team interessant. Das chinesische Team wird bei unserer kreativen Expansion eine große Rolle spielen.“

Serviceplan China hat die Mission, die besten Marken aufzubauen, während es eine starke Bindung zu Deutschland aufrechterhält, um als Brücke für internationale Kunden zu dienen, die auf den chinesischen Markt drängen. 2018 findet die vierte Ausgabe der Marketingveranstaltung und Award-Show Best Brands unter dem Motto 'The color of transparency' statt.

Die Serviceplan Gruppe, München, gründete Serviceplan China 2013 in Peking. Die Fernost-Agentur verfügt nun über zwei Standorte (einer in Peking mit 120 Mitarbeitern und einer in Shanghai mit 35 Mitarbeitern) sowie über einen in Malaysia. Agentur will weitere Standorte in der Region eröffnen. Zu den Kunden zählen BMW Group, Erdos, Metro, Hipp, Costa, Milkana und Gaggenau.