%%%Benjamin Deutscher und Yun-Jung Hwang zur Digital-Agentur diconium%%%



Der Digital-Experte Benjamin Deutscher und die Diplom-Designerin Yun-Jung Hwang verstärken das diconium-Team – (Fotos: diconium)

Am Berliner Standort der Digital-Agentur diconium steht ab sofort Benjamin Deutscher, 36, an der Spitze. Zuvor arbeitete er sechs Jahre für PayPal, wo er die Bereiche Online Payments und E-Commerce leitete. Am Standort Berlin arbeiten inzwischen über 50 Strategen, Consultants, Architekten und Developer. Aber damit nicht genug: "In Berlin wollen wir - wie an all unseren Standorten - dieses Jahr richtig Gas geben. Benjamin Deutscher wird uns dabei unterstützen“, sagt Markus Böhm, managing director diconium digital solutions.

Mit Yun-Jung Hwang habe diconium "eine weitere Schlüsselposition namhaft besetzt". Die 43-jährige Diplom-Designerin verantwortet als Senior Director UX von Hamburg aus standortübergreifend die UX Creation der Agentur mit Zentrale in Stuttgart. Zuvor arbeitete Hwang u.a. in leitenden Positionen bei Agenturen wie Razorfish, DDB Tribal und Scholz & Friends und zeichnete für die Entwicklung kreativer Digitalkonzepte bei Kunden wie Siemens, Opel, Audi und Volkswagen verantwortlich. Daraus gingen Projekte wie das Kundenportal myAudi, die Volkswagen up! International Launch Campaign und die Opel-Kampagne 'Umparken im Kopf' hervor. Ab 2015 war sie freiberuflich als Creative Director digital für Agenturen wie Grabarz & Partner oder Jung von Matt tätig.