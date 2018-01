%%%Dr. Kerstin Fröhlich wird Leiterin Innovation in der Spiegel-Gruppe%%%

Dr. Kerstin Fröhlich, 38, hat zum 2. Januar bei der Hamburger Spiegel-Gruppe die neugeschaffene Position der Leiterin Innovation angetreten. Sie wird die strukturelle Weiterentwicklung des Innovationsprozesses verantworten und konkrete Ideen bis zur Umsetzung begleiten. Fröhlich berichtet an den Geschäftsführer Thomas Hass.

Das Innovationsmanagement der Spiegel-Gruppe wurde 2016 in Form eines interdisziplinären Teams von der Geschäftsführung und den Chefredaktionen ins Leben gerufen. Das Team verankert die Innovationskultur im Unternehmen, prüft und realisiert Ideen der Mitarbeiter der Spiegel-Gruppe.

Kerstin Fröhlich war im In- und Ausland für verschiedene Medienunternehmen, u.a. die RTL Group, in den Bereichen Strategie und digitale Transformation tätig. 2009 promovierte sie zum Thema Innovation in der Medienbranche an der Universität Zürich. Zuletzt arbeitete Kerstin Fröhlich als Projektleiterin in einer auf die Medienbranche spezialisierten Unternehmens- und Personalberatung.