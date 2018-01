%%%Spark44 macht Alex Buck zum neuen Chairman – Hans Riedel geht in den Ruhestand%%%

Die international agierende Marketingkommunikations-Agentur Spark44 mit Sitz in Frankfurt am Main hat Prof. Dr.-Ing. Alex Buck zum neuen Chairman ernannt. Buck tritt damit die Nachfolge von Hans Riedel an, der in den Ruhestand geht. Riedel war seit der Gründung der Kreativagentur 2011 als Chairman im Bord aktiv. Darüber hinaus war er für die Etablierung der Marke Porsche in den 90er und 2000er Jahren verantwortlich.



Der studierte Industrie-Designer Prof. Buck bringt über 25 Jahre Erfahrung im Marken- und Kommunikationsbusiness an der Schnittstelle zwischen Industrie und Agentur mit. Auch im Bereich der Gremiumstätigkeit ist er bereits versiert: Zuletzt fungierte er als CEO, Chairman und Senior Partner von der BBDO-Design-Agentur Peter Schmidt Group und derzeit ebenfalls als Chairman von Whybrand, Brand Identity Partners. Weiterhin ist Buck als Honorarprofessor für Marken- und Designstrategie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main beschäftigt.



Spark44 wurde 2011 als Joint-Venture zwischen Jaguar Land Rover und Gründungspartnern wie Ralf Specht lanciert. Dem Dienstleister liegt ein Partnermodell mit gleichen Anteilen von Agentur und Kunde zugrunde. Mittlerweile beschäftigt Spark44 über 1.000 Mitarbeiter, die sich auf 18 Büros in 16 Ländern verteilen und sämtliche Kommunikationsmaßnahem bei Jaguar und Land Rover betreuen.