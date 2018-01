%%% Ian McLellan besetzt bei Ogilvy die neue Position des Program Management Officer%%%

Im Zuge seiner strukturellen Neuausrichtung führt Ogilvy Germany die Schlüsselfunktion "Program Management Office" (PMO) ein. Die Schnittstelle für Projektmanagement und Prozessoptimierung soll über alle Standorte hinweg operieren. Als verantwortlichen Program Management Officer holte die WPP-Agentur den Briten Ian McLellan, 46, der über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Program und Projekt Management, Delivery und Produktion bei international führenden Werbeagenturen mitbringt. Er wird seinen Sitz in Frankfurt haben und berichtet an Chief Delivery Officer Simon Usifo. Usifo kümmert sich zusammen mit CTO Marc Czesnik und CEO Chai Sinthuaree standortübergreifend um zentrale Aufgabenstellungen im Rahmen der Neustrukturierung der Agentur ("Next Chapter") im Hinblick auf die digitale Transformation.

McLellan kommt von R/GA in Singapur, wo er als Head of Production tätig war. Frühere Stationen waren u.a. die Digitalagenturen Isobar und Sapient in London. Er hat für Kunden wie BlackBerry, Coca-Cola, Disney, Google, HTC, IKEA, Kellogg’s Unilever, Samsung, Siemens oder Uber gearbeitet.