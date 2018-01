Trauer um den WDR-Journalisten Harald Brand

%%%Trauer um den WDR-Journalisten Harald Brand%%%

Im Alter von 76 Jahren ist der langjährige WDR-Chefredakteur Harald Brand am 14. Januar 2018 verstorben. Brand war 41 Jahre für den WDR als Journalist aktiv - von 1966 bis zu seiner Pensionierung im November 2006. Unter war er Reporter der Tagesschau, Korrespondent im Bonner Hauptstadt-Studio sowie Korrespondent im Studio Moskau. 1990 wurde er Chef der Aktuellen Stunde, zwei Jahre später avancierte er zum stellvertretenden Chefredakteur und leitete die Programm-Gruppe Aktuelles Fernsehen. Von 1998 bis November 23006 war er Chefredakteur die Landesprogramme beim WDR Fernsehen. Neben seinem Beruf engagierte er sich für Kinder in Russland. 1996 rief zusammen mit dem damaligen WDR-Intendanten Friz Pleitgen das Projekt "Die Kinder von Perm", über das die der Bau und der Unterhalt einer Kinderkrebs-Klinik in der Stadt am Ural möglich wurde.

zurück

( ) 22.01.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen