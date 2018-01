%%%Agentur We Do holt Philipp Reimann ins Führungsteam%%%

Der Kommunikationsfachmann Philipp Reimann wechselt innerhalb der Berliner Agenturlandschaft von Butter zu We Do und ist hier als neuer Leiter der Beratung ins Jahr 2018 gestartet. Er soll die strategische Kundenberatung verantworten und Kampagnen sowie aktivierende Kommunikationslösungen entwickeln. Bei der Kreativagentur Butter war Reimann als Campaigning Director für die Konzeption, Planung und Kampagnenführung von Wahlkämpfen sowie politische und gesellschaftliche Kommunikationskampagnen zuständig. Davor hat Reimann bei der globalen Netzwerkagentur Edelman, Frankfurt am Main, Unternehmen, Marken, Verbände und Regierungsorganisationen beraten und das deutsche Public Affairs-Angebot mitaufgebaut.Die Agentur We Do gestaltet die Kommunikation für Institutionen, Unternehmen sowie Marken und konzipiert Kampagnen, die Zielgruppen durch Dialog- und Mitmachangebote einbeziehen. Das 360 Grad-Angebot umfasst Werbung und Design, PR und Social Media, Interactive und Events. Die im Jahr 2002 gegründete We Do communication GmbH zählt u.a. Volkswagen und Vodafone zu ihren Kunden, aber auch Public Player wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), den Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) sowie die Messe Berlin. Derzeit beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen 30 Mitarbeiter.Zudem steigen in der Agentur Anja Diezel und Daniel Zimniak zu Kreativdirektoren auf: Diezel, seit 2010 bei We Do, arbeitete zuletzt als Teamleiterin Art Direction und wird nun CD Art. Davor arbeitete sie bei der Kommunikationsagentur Zum goldenen Hirschen als Art Direktorin.