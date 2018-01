%%%Kerstin Köder: SAP mit neuer Marketingchefin %%%

Bei SAP mit Sitz in Walldorf ist seit dem 1. Januar eine neue Marketingchefin am Ruder: Kerstin Köder leitet dort das Marketing für die SAP Deutschland SE & Co. KG und die Region Mittel- und Osteuropa. Köder kommt von der Freenet Group mit Hauptsitz in Büdelsdorf bei Hamburg. Dort verantwortete sie seit 2010 das Marketing und seit 2016 zusätzlich die B2C-Sparte Freenet TV von Media Broadcast. Vorher leitete siedas Kundenbestandsmanagement und Direktmarketing zunächst für die Marke Debitel in Stuttgart und später auch für Talkline und Mobilcom - zuletzt für alle drei Marken der Freenet Group in Kiel.