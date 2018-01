%%%Umbau bei Discovery Networks Deutschland: Peter Wunner und Peter Dangel gehen%%%

Mit einer "gestrafften Struktur" und veränderten Verantwortlichkeiten auf zweiter Führungsebene geht Discovery Networks Deutschland (München) ins neue Jahr. Ab sofort übernimmt der stellvertretende Geschäftsführer von Discovery Networks Deutschland, Alberto Horta, die Position des Vice President Commercial Development und verantwortet damit die Bereiche Distribution Sales, Business Development, Sales Services, Business Solutions und Commercial Controlling des Unternehmens. Markus Spangler, der 2016 zum Unternehmen kam und seither erfolgreich im Bereich Ad Sales entscheidende Projekte verantwortete, übernimmt ab sofort in der Funktion des Senior Director Ad Sales den kompletten Werbezeitenverkauf für alle Plattformen.

Eike Immisch, Director Marketing von Discovery Networks Deutschland und seit über 12 Jahre im Unternehmen, wird als neuer Senior Director Marketing & Communications das B2B- und B2C-Marketing, die On Air-Promotion sowie Presse & Kommunikation verantworten. Markus Spangler wie auch Eike Immisch zählen darüber hinaus ab sofort zum lokalen Management-Team, alle drei berichten in ihren neuen Funktionen an Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland.

Der bisherige Vice President Marketing & Communications Peter Wunner verlässt "in freundschaftlichem Einvernehmen" Discovery Networks Deutschland. Nach über 11 Jahren, in denen er "als profilierter Marketing- und Kommunikationsexperte entscheidende Impulse bei Aufbau und Entwicklung der Sendermarken wie auch bei der Implementierung der Digitalthemen setzte", möchte Wunner die Reorganisation zum Anlass nehmen, um sich beruflich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Bis Ende Mai wird er Discovery Networks noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Ebenfalls für einen neuen beruflichen Weg hat sich Peter Dangel, bislang Vice President Ad Sales & Client Services, entschieden. Dangel kam 2015 zu Discovery Networks Deutschland und verzeichnete hier laut Firmenangaben "entscheidende Erfolge u.a. bei der Weiterentwicklung von DMAX und TLC mit innovativen Sales-Kampagnen, bei der Integration von Eurosport ins Vermarktungsportfolio, sowie jüngst bei der Bundesliga- wie der Olympia-Vermarktung".