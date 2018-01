%%%Sabine Bülow neuer Client Service Director bei McCann %%%

Sabine Bülow wird neuer Client Service Director bei McCann in Düsseldorf. Die Kundenberaterin folgt auf Gaby Groenke und wird als Unitleiterin des McCann Beauty-Teams vor allem für den Kunden L’Oréal verantwortlich sein, für den McCann die Leadagentur ist. Zu den betreuten L’Oréal-Marken zählen insbesondere L’Oréal Paris, Maybelline New York und essie. Bülow kommt von DDB in Düsseldorf, wo sie zuletzt als Group Account Director für Henkel Beauty Care, eBay Europe und Congstar gearbeitet hat. Ihre Beauty-Expertise geht auf ihre Zeit bei Ogilvy & Mather zurück, wo sie von 2006 bis 2010 als Etatdirektorin auf Dove Deos gearbeitet hat. Bülows Schwerpunkte liegen in der strategischen Markenführung, der Entwicklung integrierter Kampagnen und Social Media. Sie berichtet an Andreas Brückner, Managing Director, McCann.

Die neue McCannerin verfügt über 18 Jahre Werbe-Erfahrung. Sie begann ihre Karriere bei Grey Worldwide, wo sie O2, Toppits und Swirl sowie später Porsche Design und die Comdirect Bank betreute. Nach dem Wechsel zu Ogilvy als Account Director betreute sie Dove, um 2010 als Management Supervisor zu Butter zu wechseln. Zuletzt war Bülow seit 2014 bei DDB als Group Account Director primär für Henkel mit seiner Marke Fa verantwortlich.



In Deutschland arbeiten 450 Mitarbeiter aus über 30 Ländern bei McCann, MRM//McCann und The Back Room McCann, den drei Kreativagenturen der McCann Worldgroup.

www.mccannworldgroup.de