%%%Nielsen Sports engagiert Jan B. Thelen als Director Business Relations%%%

Am 29. Januar 2018 tritt Jan B. Thelen als Director Business Relations in die Dienste von Nielsen Sports in Köln. Bei der Mafo- und Beratungs-Company verstärkt der 35-jährige Diplom-Sportwissenschaftler den Bereich Vertrieb. Thelen, der in den vergangenen drei Jahren als Leiter Sponsoring beim Bundesligisten SV Werder Bremen tätig war, berichtet künftig an Lars Stegelmann, der bei Nielsen Sports als Executive Vice President Commercial Operations grüßt. Vor seinem Engagement bei Werder Bremen stand Thelen fünf Jahre auf der Pay-roll von Sportfive (heute Lagardère Sports), wo er die Teams Eintracht Frankfurt und Eintracht Braunschweig betreute.

Jan B. Thelen: "Während meiner langjährigen Tätigkeit im Profifußball habe ich die steigende Bedeutung von Daten in der Vermarktung selbst gespürt. Umso mehr freue ich mich darauf, zukünftig mithilfe der beeindruckenden Daten-Vielfalt von Nielsen Sports bestehende und potenzielle Kunden zu unterstützen und mein Know-how aus dem Sport-Sponsoring weiterzugeben."

Lars Stegelmann: "Mit Jan Thelen begrüßen wir einen ausgewiesenen Sponsoring-Experten bei Nielsen Sports. Dank seiner langjährigen Erfahrung kennt er die Bedürfnisse aller Marktteilnehmer und wird damit insbesondere unser Neukunden-Geschäft vorantreiben."