%%%Markus Noder rückt bei Serviceplan zum Holding-GF auf%%%



Beförderung von Markus Noder soll Internationalisierung unterstreichen (Foto: Serviceplan)

Berufung in die Holding: Markus Noder, der 2013 als Geschäftsführer und Partner von Serviceplan International in der Agenturgruppe startete, wurde zum 1. Januar 2018 zum Holdinggeschäftsführer berufen. Der Manager zeichnet seit 2011 für die Internationalisierungsstrategie der Serviceplan Gruppe verantwortlich. Zuvor war Noder seit 2008 Managing Partner und Mitbegründer der Agentur Liquid Campaign (mit Büros in Deutschland, Russland, Indien und Korea), die 2015 von Serviceplan übernommen wurde. Zwischen 2000 und 2008 war Noder bei Interone beschäftigt, wo er ab 2006 als Managing Director im Bereich Internationalisierung tätig war. Er verantwortete in dieser Zeit Standorteröffnungen in China, Südkorea, Russland, Indien und im Mittleren Osten.

Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, betont: "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Berufung von Markus Noder in die Holding der Serviceplan Gruppe der Relevanz des Themas Internationalisierung Rechnung tragen. Markus hat in den letzten fünf Jahren die Internationalisierung und damit auch das Wachstum der Gruppe hervorragend gemanagt und erfolgreich vorangetrieben."

2006 begann Haller seine Vision umzusetzen, die erste weltweit agierende Agenturgruppe zu werden, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Zu den deutschen Standorten in München, Hamburg, Bremen, Berlin, Frankfurt und Köln kamen bis heute Standorte mit Häusern der Kommunikation in Wien, Zürich, Mailand, Brüssel, Dubai, Paris, Lyon sowie Madrid hinzu sowie Dependancen unter anderem in Moskau, Delhi, Peking, Shanghai und Seoul. Ziel ist es, an allen Standorten Häuser der Kommunikation zu entwickeln, die alle Disziplinen unter einem Dach vereinen.

Aufgrund von Kooperationen mit Partneragenturen ist die Serviceplan Gruppe an den wichtigsten globalen Wirtschaftszentren präsent. Durch die Verbindung mit Creston ist Serviceplan auch in Großbritannien (London) und den USA (New York) vertreten. Lateinamerika wird mit dem Partner Ariadna in Buenos Aires, Bogota, Lima, Mexico City, Miami, Panama City, Santiago de Chile und Sao Paulo bedient.