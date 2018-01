%%%rbb-Produktions- und Betriebsdirektor Nawid Goudarzi verlässt den Sender%%%

Nawid Goudarzi, 64, Produktions- und Betriebsdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wird im Frühjahr 2018 keine vierte Amtszeit mehr antreten. "Ich habe mich entschlossen, mit dem Auslaufen meines aktuellen Vertrags in den Ruhestand zu wechseln. Die Gründe für diese Entscheidung liegen in jüngsten Entwicklungen im persönlichen Bereich", sagt Goudarzi. Der Rundfunkrat des rbb hatte Goudarzi im vergangenen September für eine vierte Amtszeit wiedergewählt und war damit einem Vorschlag von Intendantin Patricia Schlesinger gefolgt. Der neue Vertrag sollte ursprünglich am 1. Mai beginnen, nun verlässt Nawid Goudarzi den rbb zum 30. April 2018.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Ich respektiere selbstverständlich die Entscheidung von Nawid Goudarzi, bedauere sie aber außerordentlich. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der rbb stehen, hätte ich gerne weiter auf seinen Sachverstand und seine Tatkraft gezählt. Ein kleiner Trost ist es, dass Nawid Goudarzi dem rbb und der ARD zumindest zeitlich befristet als Berater weiter zur Verfügung stehen will. Er hat den rbb vom ersten Sendetag an als Produktions- und Betriebsdirektor geprägt und gestaltet. Dafür gebührt ihm große Anerkennung und unser aller ausdrücklicher Dank. Jetzt müssen wir uns so schnell wie möglich um seine Nachfolge kümmern."