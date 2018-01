%%%Führungswechsel im Marketing von Nintendo DACH%%%

Im Marketing von Nintendo in der Region , Österreich und die Schweiz (DACH) steht zum 1. Februar ein Wachtwechsel an. Randy Dohack übernimmt die Position des Head of Marketing und wird damit Nachfolger von Frank Rittinghaus, der als General Manager für Nintendo Benelux zuständig sein wird.

Der gebürtige US-Amerikaner Dohack bei war bereits seit 2008 im Marketing Bereich von Nintendo Deutschland tätig, bevor er 2014 Brand Manager Home Console DACH wurde. Vorherigen berufliche Stationen waren von 1996 bis 2001 die Bruker AXS GmbH, ein Anbieter von Röntgenanalytik. Anschließend war er als Marketing Manager für die CDV Software Entertainment GmbH und als Key Account Manager für die Werbeagentur Finest/Magma Design & Communication Group tätig.