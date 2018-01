%%%Digital Knowledge Management: Yext holt Thierry Ondet als Verkaufschef%%%

Thierry Ondet, 47, ist neuer VP Enterprise Sales Central Europe bei Yext in Berlin, einem Anbieter für Digital Knowledge Management. Er verantwortet die Akquise von Direktkunden aus allen Branchen, Vertriebsaktivitäten des Großkundengeschäfts sowie das Personal der Vertriebsorganisation. Wahlberliner Ondet berichtet in der neu geschaffenen Position an Michael Hartwig, Managing Partner Central Europe. Vor Yext war Ondet u.a. bei Oracle und Linkedin.

Das US-amerikanische Unternehmen Yext ist seit Januar 2017 unter der Führung von Hartwig in Berlin ansässig. Nach eigenen Angaben ermöglicht es die 'Yext Knowledge Engine' Unternehmen, ihre digitalen Informationen zu Standorten, Produkten und Mitarbeitern zentral zu verwalten und mit über 100 Plattformen (darunter Google Maps, Facebook, Gelbe Seiten, Instagram, Siri und Yelp) zu synchronisieren.