%%%BVDW Services ernennt Malte Hasse zu neuem Geschäftsführer%%%

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. mit Zentrale in Düsseldorf hat beim gestrigen Neujahrsempfang im Business Club Hamburg bekanntgegeben, dass Malte Hasse ab dem 1. März 2018 neuer Geschäftsführer der BVDW Services wird.

Hasse übernimmt in der neu geschaffenen Position das Marketing für den Verband und ist darüber hinaus für BVDW-Events und -Qualitätszertifikate zuständig. Derzeit ist Hasse noch als Geschäftsführer bei A&B One Digital in Berlin tätig, wo er den Bereich der öffentlichen und institutionellen Kunden-Kommunikation betreut. Der gelernte Kommunikationswissenschaftler kam 2001 zu A&B One Digital und ist seit 2009 Geschäftsführer. Zuvor arbeitete Hasse in verschiedenen PR-Agenturen und ist nebenbei seit vielen Jahren Stellvertretender Vorsitzender des Fachkreises Full Service-Digitalagenturen im BVDW.



Der BVDW gilt als zentrale Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder digitale Technologien nutzen. Durch kontinuierlichen Austausch mit Politik und Öffentlichkeit unterstützt und reguliert der Verband die Entwicklung der Branche. Die Service-GmbH ist als hundertprozentige Tochter des BVDW entstanden, um dessen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterstützen.