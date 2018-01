%%%Lorenz Snack-World bekommt einen neuen Geschäftsführer%%%

Bei Lorenz Snack-World Deutschland in Neu-Isenburg steht ein Geschäftsführerwechsel an. Holger Rothfuchs übernimmt dort zum 1. Februar 2018 die Leitung des Snackherstellers mit den Marken Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac’s, Naturals, HofChips und FunPop‘s. Rothfuchs ist eine "Eigengewächs". Er ist bereits seit zehn Jahren im Unternehmen und fungierte zuletzt als Geschäftsführer der Lorenz Snack-World Gesellschaft in Österreich.

Rothfuchs wird Nachfolger von Dr. Mathias Adank, der diese Funktion seit Juni 2016 inne hatte und das Unternehmen verlassen wird.